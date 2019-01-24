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Esnaf Kredileri Halk Bankası Üzerinden Verilmeye Başlandı

Esnaf kredileri, Halk Bankası’nın merkez ve şubeleri aracılığıyla yeniden verilmeye başlandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:22
Esnaf Kredileri Halk Bankası Üzerinden Verilmeye Başlandı

Esanaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, 100 bin TL’ye kadar verilecek krediler yüzde 5 faiz ile 3 yıl vadeli olacak. 50 bin TL’ye kadar verilecek krediler için iki kefil, 50 bin TL’nin üzerinde verilecek krediler için ise ipotek istenecek. Esnaf kredilerinin 1 yıl vadeli olması halinde yüzde 4 faiz oranı uygulanacak. 

KTEZO ve Yardımlaşma Kooperatifi Temsilcileri ile Halk Bankası temsilcileri arasında dün gerçekleşen toplantıda ihtiyaç halinde esnaf ve zanaatkara ayrıca 200 bin TL’ye kadar kredi olanağının sağlanabileceği açıklandı.

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Toplantıda, Halk Bankası Genel Müdürü Serkan Ceyran, Türkiye Cumhuriyeti Hazine kaynaklı kredinin tüm esnafa açık ve yeterli büyüklükte olduğunu, takibe alınmamış, donuk borçları olmayan esnaf ve zanaatkarın güncel oda üyelik belgesi ile başvurularını yapabileceklerini söyledi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle ekonominin giderek daraldığı bir dönemde esnafa yönelik düşük faizli kredilerin yeniden başlamış olmasının kendilerini sevindirdiğini, ekonomiye ilişkin 2019 öngörülerinin dikkate alınması halinde bu kredinin çok önemli etkisinin olacağını vurguladı.

Tulga, esnafın gerekli bilgiyi Oda’dan her zaman alabileceğini, kredi başvurularının ise Halk Bankası tarafından kabul edilmeye başlandığını ifade etti.

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Esnaf KredileriHalk BankasıHaberGündemKıbrıs
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