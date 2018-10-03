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Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile İnşaat Taşeronları Birliği arasında protokol imzalandı

Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği arasında işbirliği protokolü İmzalandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:01
Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile İnşaat Taşeronları Birliği arasında protokol imzalandı

İnşaat Taşeronları Birliği Genel Merkezinde yer alan imza töreninde protokole, Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca imza koydu.

Protokole göre, Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Teminat Kooperatifinin sunduğu düşük faizli krediden Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği üyeleri de yararlanacak.

Altuncuoğlu ve Amca’nın verdiği bilgiye göre protokolün içeriği şöyle:

“Kredinin devam ettiği süre içerisinde krediden faydalanan İnşaat Taşeronları Birliği üyelerinin yıllık aidatları her iki birlikte de kredi bitinceye kadar devam edecek. Kredi bitince İnşaat Taşeronları Birliğinin üyelerinin üyelikleri sadece İnşaat Taşeronları Birliği üyeliği devam ettirilecek.

Esnaf ve Sanaatkarların sorunlarını iyileştirmek için işbirliği yapıp birlikte hareket edilecek.”

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