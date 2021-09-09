Esnaf “Yardım değil, pahalılığa çözüm beliyoruz”

Onur ULAĞ - Özel Haber

Pandeminin yarattığı ekonomik çıkmazdan en çok etkilenenlerden biri Arasta esnafı Lokmacı Sınır Kapısının açılmasıyla umutlanan esnafın beklediği hareketlilik yaşanmadı. Gündem Kıbrıs muhabirine konuşan Arasta esnafı hükumetten yardım değil pahalılık için önlem istiyor.



Osman Uygar

“Daha çok siyahi öğrenciler alışveriş yapmaya çarşıya geliyor. Yerli halk geliyor ama eskisi gibi değil. Fiyatlardan hiç memnun değilim. Mesela üzümün kilosunu 20 TL’den alıyoruz 25 TL’den fazlaya satamıyoruz. Bedavaya çalışıyoruz. Hükümet bu pahalılığın önünü alsın çünkü insanların maaşları alışveriş yapmaya yetmiyor.”

Mehmet Bulduk

“Pazarın durumu maalesef içler açısı pandemi bir yandan ülke kriz içerisinde. Ne kadar yerli üretime destekte versek pahalılıktan yana yakınıyoruz. Her şeyin fiyatı yüksek mesela domates 12 TL, elma 10 TL, üzüm 20 TL, şeftali 20 TL. Bu halk bu asgari ücretle bu fiyatlarla nasıl geçinecek yeni asgari ücrette henüz onaylanmadı. Halk gerçekten kötü durumdadır umarım yetkililer bunu duyar ve bir an önce asgari ücrete onay verir. Sınır kapıları açıldı ama kapıların bize hiçbir faydası yok. Yerli halk geliyordu ama bu asgari ücretle insanların alım gücü çok düştü ve artık neredeyse hiç gelmiyor. Buna da şükür diyoruz ama işler gerçekten çok düşük.”

Ahmet Mağusalı

“ Ben 70 yıldır bu çarşının içerisinde kasaplık yapıyorum. İnsanların alım gücü azaldı kimse alışveriş yapmaya gelmiyor. İşler çok kötü durumda buraya insan gelmiyor. Alışveriş yapmaya yerli halktan çok Afrika kökenli insanlar geliyor. Gün geliyor dükkanı siftahsız kapatıyoruz.”

Salih Asoğlu

“İşler çarşıda berbat durumdadır. Dükkanı açıyoruz kapatıyoruz. Elektrik parasını dükkan kirasını çıkaramıyoruz. Gelen giden yok. Halkın alım gücü yok. Kapıların açılmasında bizim işlere hiçbir etkisi olmadı. Bu pandemi süreci her tarafı vurdu. İnsanlarda alış gücü kalmadı. İnsanlar sadece karnını doyurmanın derdinde giyim kuşam işini bıraktı. Okulların açılmasına bir şey kalmadı ve hala okulluk ayakkabı alışverişi yapılmıyor, insanlar sormuyor. Memleketin durumu belli, asgari ücretlinin durumu belli, kim gelecek kim alacak. Bugün yeni gelen ayakkabılar nereden baksan 180 TL’den başlıyor. İnsanlar alamıyor ki alayım yeni model ayakkabı dükkana koyayım. Eski elimizde olan ayakkabılarla idare etmeye çalışıyoruz gelen de yeni model istiyor fiyatları duyunca almaktan vazgeçiyor. 3 çift ayakkabıyı 100 TL’ye satıyoruz yine alan yok.”