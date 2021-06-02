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Esnaf yeniden eyleme gidiyor!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) üyelerine eylem çağrısında bulundu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:58
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Esnaf yeniden eyleme gidiyor!

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) üyelerine eylem çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, esnaf yarın saat 11.00’da Meclis önünde toplanılacağı duyuruldu. Aynı zamanda yarın tüm ilçelerde yarın sabah 09.00’da eş zamanlı araçlı konvoy başlayacak.

KTZO tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: 

ÜYELERİMİZE EYLEM ÇAĞRISI
Perşembe günü saat 11:00’ da Başbakanlık önünde toplanıyoruz. 15 ay boyunca yüzünü bize dönmeyen hükümetlere taleplerimizi ve yaşadığımız sıkıntıları birlikte haykıracağız. Perşembe saat 09:00’da tüm bölgelerden araçlı konvoyların toplanma yerleri:
Girne:  Hirondel kavşağı - Lefkoşa istikameti (Anadolu Otel Önü)
Lefke: Güzelyurt: Lefke üniversitesi çıkışı, Güzelyurt Terminal
Mağusa:  City Mall karşısı Mağusa Lefkoşa yol boyunca
Lefkoşa: KTEZO Binası ve KAR-İŞ, Lefkoşa Otobüs Terminali


Son Güncelleme: 02.06.2021 16:50
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar Odası
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