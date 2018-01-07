Esnaf Yetkilileri göreve çağırdı

Diyalog gazetesinden Melin Dobran'ın haberine göre; Arasta çarşısında yayalara ayrılmış sokakta, yasak olmasına rağmen motosikletlilerin girmesi, tepkiye neden oldu. Esnaf, uyarıcı levha olmasına rağmen, bu kuralın çiğnendiğini vurguladı.

Defalarca durumu yetkililere aktardığını söyleyen esnaf, halen bir tedbir alınmamasına sert tepki gösterdi. Esnaf, “Motorlu araçların girmesi yasaktır yazılı levhaya rağmen, motor sürücüleri bu kurala uymuyor. Arasta çarşısında çok sayıda yaya geziyor. Uzun zamandan beridir bu sorunu çözülemedi. Allah korusun bir kaza meydana gelebilir. Yetkililerin tedbir almasını istiyoruz” dedi.

