Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Flaş Haber
Akaryakıta yine zam!
Kapat

Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkânı!

Kalkınma Bankası ile KTEZO protokol imzaladı. Protokole göre Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkânı! sağlanacak.

22 Haziran 2021 Salı 13:33
119 Okunma
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkânı!

Kalkınma Bankası ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatlar Odası (KTEZO)  arasında bugün işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde KTEZO üyelerine 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlanacak

Bugün Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen imza törenine Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Ataoğlu

İmza töreninde konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, imzalanan protokolle esnafın Kalkınma Bankasının kredi imkanlarından yararlanmasının sağlanacağını vurgulayarak, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Turizm faaliyetlerinin başladığına işaret eden Ataoğlu, yerli ürünlerin otellerde satılabilmesi için de girişim başlattıklarını dile getirerek bunun yerli üretimin gelişmesine sağlayacağı faydaya işaret etti.

Bakan Ataoğlu protokolün hazırlanmasına katkı koyanlara da teşekkür etti.

Tosunoğlu

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ise, esnaf ve zanaatkarlara 50 bin TL ve 100 bin TL olmak üzere iki paket halinde, 2 kefille kredi imkanı sunacaklarını kaydetti.

Kendilerine verilen vizyon ve talimatla Kalkınma Bankasını halkın bankası haline getirmek için böylesi çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Tosunoğlu, ülkedeki işletmelerin yüzde 75’inin mikro işletme olduğunu dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte, Hayvancılar Birliği, İş Kadınları Derneği, Sanayi Odası gibi kuruluşlarla da benzeri protokoller hazırlayacaklarını dile getiren Tosunoğlu amaçlarının Kalkınma Bankasını toplumun ve halkın bankası haline getirmek olduğunu tekrarladı.

Kanber

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ise, esnafın daha önce Kalkınma Bankasının imkanlarından yararlanamadığını dile getirerek protokolü memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.

Kalkınma Bankasının herkesin ulaşabileceği bir noktada olmasının önemine işaret eden Kanber, amacın toplumun yararını artırmak olduğunu belirtti.

Bu gibi çalışmaların artması gerektiğini söyleyen Kanber, kaynak sağlamak yanında planlama yapmanın da önemli olduğunu kaydetti.

Kanber faizlerin düşürülmesi konusunda çalışmalar beklediklerini de dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
Eski Milletvekili Ergün Vehbi hastaneye kaldırıldı!
Eski Milletvekili Ergün Vehbi hastaneye kaldırıldı!
TÜK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı
TÜK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim