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"Esnafın rahat nefes alabilmesi için elimizden geleni yaptık"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, esnafın rahat nefes alabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:00
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"Esnafın rahat nefes alabilmesi için elimizden geleni yaptık"

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan (KTEZO) bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Amcaoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz cumartesi kabul ettiği yasa gücünde kararnamelerle, “mevcut kredilerin faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, vade uzatılması, ödemesiz dönem yaratılması” gibi düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, esnafın rahat nefes alabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve mevcut tüm kredilerin faiz oranlarının aşağıya çekilmesinin yanında, 1.5 milyar Türk Lirası tutarındaki kredi paketinde 100 bin TL’ye kadar hiçbir koşul aranmadan iş yerlerine kredi verilebileceğini ifade etti. 

Bakan Amcaoğlu, sosyal sigorta primlerini, ihtiyat sandığı prim ve depozitleri ile yerel işgücü prim borçlarını ödeyen, beş ve daha az çalışanı olan işletmelere iki aylık toplam 4 bin Türk Lirası katkıda bulunacaklarını belirtti. 

Amcaoğlu, “Çalışanların ödenmesi gereken sosyal sigorta primlerinin yüzde 75’inin yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanacağını da eklemek istiyorum” dedi.

Amcaoğlu şunları söyledi:
“Bugün KTEZO’dan değerli arkadaşlarımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Büyük oranda uzlaştığımıza inanıyorum. Onlara İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi’nde, esnafımız için yapacağımızı taahhüt ettiğimiz konuları aktardık. Bakanlar Kurulu, ‘Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’ ve ‘Kredi Faiz Destek Fonu Yasası Hakkında (Değişiklik) Yasa Gücünde Kararnamesi’ adıyla iki önemli yasa gücünde kararnameyi kabul etti. Bu kararnamelerle kredi kullanan tüm işletmelere, bankalardaki kredilerinin faiz, süre ve ödemesiz dönemlerini yapılandırma hakkı sağlandı. İşletme sahipleri, bankalara bu amaçla müracaat edebilirler. Kredilerini bir bankadan başka bir bankaya taşıyabilirler. Bu işlemlerden hiç bir masraf alınmayacaktır. 

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluKTEZOKıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar Odası
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