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Esnafın yüzü güldü

Güneşli hava pazarcıya yaradı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
Esnafın yüzü güldü
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Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Hafta sonu Lefkoşa’daki Otobüs Terminali içinde kurulan pazar yerine bu hafta sonu vatandaşın ilgisi yoğğun oldu. Güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar ailece pazar alışverişine çıktı. Ülkede yaşanan ekonomik krize karşın vatandaşın pazara akın etmesi esnafın da yüzünü güldürdü.

Taze Fasulye tezgahın kralı

Çeşitli sebze ve meyvelerin birebir tüketiciyle buluştuğu pazar yerinde, bu hafta sebzelerde tezgahların kralı kilosu 17 TL ile taze fasulye olurken, kestane kilosu 20 TL’den alıcı bekledi.

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