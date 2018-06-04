Esnafın yüzü güldü

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Pazar günleri başkent Lefkoşa’da Otobüs Terminali içine kurulan Pazar Yerine vatandaşın bu hafta sonu ilgisi yoğun oldu. Özellikle öğleden sonra pazar yerine adeta akın eden vatandaşlar, meyve ve zebze ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla adeta birbirleriyle yarıştı.

Akşamüzeri yoğunluk arttı

Günün sonuna doğru pazardaki ürünlerin fiyatlarının düşmesini de fırsat bilen tüketici, bol bol alışveriş yaptı. Vatandaşın ürünlere karşı ilgisi ise esnafın yüzünü güldürdü.