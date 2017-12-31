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Esnafın yüzü güldü

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Yeni yıl alışverişini son iki güne bırakan vatandaşlar çarşıya hareket getirdi.

31 Aralık 2017 Pazar 12:27
Esnafın yüzü güldü
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Diyalog'tan Teoman Turan'ın haberine göre, KKTC halkı, üzüntülerin ve sevinçlerin yaşandığı 2017 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, 2018’e büyük umutlarla girmeye çalışıyor. Yılbaşı hazırlıkları sadece Kuzey Kıbrıs’ı değil Güney Kıbrıs çarşısına da pozitif yansıdı. Günler öncesinden hareketlenen Lefkoşa’daki çarşı merkezleri dün de son dakika ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye akın edenlerle doldu taştı.  Eksik kalan hediyeleri veya  sofralarında eksiklik olarak gördükleri şeyleri almak için çarşı merkezlerinin yolunu tutan vatandaşlar, trafikte de uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Günlerdir güneşli olan hava dün zaman zaman yerini yağmura bıraksa da,  vatandaşlar yeni yıl hazırlıklarını gidermeye çalıştı. 

Yeni yıl kutlamalarına günler öncesinden hazırlanmaya başlayan Lefkoşalılar dün de son dakika ihtiyaçları için çarşıya akın etti.

Akın akın Güney’e

Yeni yıl arifesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sınır kapılarına akın etti. Yılbaşı alışverişi için Güney Kıbrıs’a gidenler, Metehan sınır kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu. Lokmacı Barikatından da geçişlerde da yoğunluk yaşandı. Vatandaşların bir kısmı Rum tarafına alışveriş amaçlı gittiğini belirtirken, bir kısmı da gezmek amacıyla gittiklerini söyledi.

Tarihi Arasta Çarşısı

Yılbaşı alışverişi tarihi Arasta çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Esnaf satışların az da olsa iyi gittiğini dile getirdi.

Dereboyu ve Metropol esnafının yüzü güldü

Yılbaşı arifesinde dün Dereboyu ve Metropol yolunda da yoğun bir hareketlilik vardı.  Özellikle öğle saatlerinden sonra çarşıya akın eden vatandaşlar,  hediye alışverişi yaptı. Bazı dükkânlar, satışlarını artırmak için ürünlerini etiket fiyatının yarısına indirdi ve vatandaşların bol bol alışveriş yapmasını sağladı.

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