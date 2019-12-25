Turunçlu Kavşağı yakınlarında dün sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yoğun bir kalabalığın katıldığı Esra Korcan’ın cenaze töreninde aile yakınları siyasilere isyan ederek "vekil, bakan cenazeye gelmesin" diye feryat etti.
Halkın yüzde sekseni telefonda konuşarak araba sürüyor. Mağusada böyle. Artık kural yok. Herkes eğitime önce kendinden başlasın. Bariyer de olmalı tabii.
TELEFONLA KONUŞURKEN ARABA SÜRENLER VAR.
tek suclu bu yonetimleri, ayni insanlari yillardir secen biziz. baskasi degil. her toplum layik oldugu sekilde yonetilir. bari organize olalim, yolu kapatalim..basbakan surekli istanbulda ama basbakanligi basip eylem yapalim. bariyerlerin parasi ulastirma bakanligi butcesine aktarilana kadar eylemler devam etsin..hong kong'taki insanlarin cani yok mu. hergun gaz, hergun cop yerler..yoksa facebooktan sallamakla ersini, tacoyu, amcaoglunu rahatsiz bile edemeyiz. bu arada trafik kazalarini onleme dernegi diye bir dernek vardi bir zaman..hic etkili bir eylem yaptigini veya organize ettigini duyan var mi.
Araya tel cekip arkasina iki yabanci asker koymakla, onun bunun parasiyla, calinti topraklar uzerinde devlet oldugunu zannedenler var
Bizi kandırıp oy alsınlar diye siyasi partilere verilen ödenek ulaştırma bakanlığına ayrılana kadar genel grev yapılsınç
KAHROLSUN YETKİLİLER!!!!!!!!!