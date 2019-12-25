Turunçlu Kavşağı yakınlarında dün sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yoğun bir kalabalığın katıldığı Esra Korcan’ın cenaze töreninde aile yakınları siyasilere isyan ederek "vekil, bakan cenazeye gelmesin" diye feryat etti.