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Esra Korcan’ın cenazesi yarın

24 Aralık 2019 Salı 20:34
Esra Korcan’ın cenazesi yarın

Turunçlu Kavşağı yakınlarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan yarın defnedilecek.

Korcan’ın cenazesi yarın Gazimağusa Lala Mustafa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Düşünen Zirzop 2019-12-24 21:23:22

Turunçlu kavşağı Kıbrıs, yazıp Google aratınız bakalım kaç tane kaza haberi göreceksiniz. Bir da oraya gidip bakınız bakalım bu kadar yılda ne önlem alındı? Yamalarmış yolları. Buyurun buradan için. SİYAHGÖZ.

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Devam 2019-12-24 21:26:03 @Düşünen Zirzop

Öteki da her gün yurtdışında. Muhtar bile bu kadar süre köyden ayrılmaması gerekirken ..... . Gerçi azalar da var yokluğunda mühürü onlar alır, işler yolunda gider köyde.

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Magusalı 2019-12-24 22:46:49

Yollardır orada yolun solunda bir çökme var. Her yıl yama konur. Devamlı yolu kullananlar orada gidişin sağını tutmaya çalışır. Çok tehlikelidir. Ben de o yamaya düşmemek için yolun sağına geçerim. Sağda araba varsa zoraki oraya düşerim.

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