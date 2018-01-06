Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
banner34

Esrar yetiştiricisi tutuklu yargılanacak

banner35

Evinde 7 kök hintkeneviri bitkisi ve uyuşturucu yetiştirmek için suni düzenek bulunan zanlı tutuklu yargılanacak.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
Esrar yetiştiricisi tutuklu yargılanacak
banner10

Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Narkotik polisinin yaptığı operasyonda, evinin odasında 7 kök hintkeneviri bitkisi yetiştirdiği belirlenen Enes Kılınç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Evinde suni bir sistem kurarak bitkileri yetiştirdiği tespit edilen zanlı dün teminat talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının evine düzenlenen operasyon sonucu 7 kök “hintkeneviri” bitkisi ele geçirdiklerini söyledi. Polis, zanlının evinde bitkilerin bakımı için, floresan, vantilatör, fan, çiçek toprağı gibi birçok bitki bakım malzemesi bulduklarını da belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkemizde yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “Sandığa gitmeyip suskun kalmak rejime en büyük destek”
İzcan: “Sandığa gitmeyip suskun kalmak rejime en büyük destek”
Rum Turizm Örgütü, ofislerini kapattı
Rum Turizm Örgütü, ofislerini kapattı
Çakıcı: "Tarımda zenginlik sınırı konulacak"
Çakıcı: "Tarımda zenginlik sınırı konulacak"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim