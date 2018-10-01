Esrarengiz cinayet

Gamze PİR BAYKKUR

İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında dün sabah saat 07:30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu. Elde edilen bilgilere konu ceset sabah saatlerinde bölgede köpeğini dolaştırmaya giden bir vatandaş tarafından bulundu. Olayın polisin bilgisine getirilmesinin üzerine olay yerine giden polis ekipleri olay yerini güvenlik kordonu altına alarak geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde konu cesedin Çayönü’nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’e ait olduğu ve cinayete kurban gittiği tespit edildi.

YARI ÇIPLAK VE BOĞAZINDA KEMERLE BULUNDU

Elde edilen bilgilere göre Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, ormanlık alan içerisinde yarı çıplak ve boğazında kemerle bulundu. Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz olay yerine gelerek ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan ilk incelemede cesedin en az 1 günlük olduğu, yüzünde ise darp izine rastlandığı ve kemerle boğularak öldürüldüğünün tespit edildiği öğrenildi.

ARABASI EMARE ALINDI…

Kemerle boğularak cinayete kurban giden 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in PJ 377 plakalı aracı olay yerinin yakınlarında bulundu. Olay Yeri İnceleme Uzmanları tarafından araç üzerinde yapılan incelemenin ardından PJ 377 plakalı araç emare alınarak İskele Polis Müdürlüğü avlusuna çekildi. Özgöçmen’in cep telefonunun ise aracı içerisinde bulunduğu öğrenildi. İskele Polis Müdürlüğü ekipleri cinayet ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Özgöçmen’in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Özgöçmen’e bugün otopsi yapılacağı öğrenildi.