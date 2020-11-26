EŞREF VAİZ KEFİLLİKTEN ÇIKARILDI!

Bahar SANCAR

Ferdi Sabit Soyer ile banka kefilliği yüzünden mahkemelik olan ve evini kaybetme riski ile karşı karşıya kalan Eşref Vaiz, bir grup arkadaşının kendi aralarında belirli bir meblağ toplaması ile kefillikten çıkartıldı. Konuyu kamuoyu ile paylaşan Vaiz, bu zor zamanında yanında olan tüm dostlarına teşekkür etti.

Eşref Vaiz’in açıklaması şu şekilde:

“Kamuoyunun Bilgisine,

Universal Bank’a sonsuz teşekkürler...

Universal Bank’ın açmış olduğu alacak davasında şahsımın kefil olması ve asıl borçlunun borcunu ödememesi sebebiyle, tek taşınmaz mülküm olan evime bankanın ara emri alması sebebiyle ailemiz uzun süredir zor zamanlar geçirmektedir.

Yaşananlar herkesin gözü önünde cereyan etmiş ve bu zaman zarfında geçirdiğim kalp rahatsızlığı sonucu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde anjiyo ve stent uygulamasıyla da tedavim sürmektedir. Ayrıca psikolojik olarak aldığım hasar sebebiyle Psikiyatri uzmanları tarafından da çeşitli ilaç tedavileri görmekteyim.

Bu sorun tüm ailemizi derinden sarsmış ve ailece zor zamanlar geçirmemize sebep olmuştur. Tüm yaşananlara şahit olan kötü gün dostlarımızdan oluşan bir grup arkadaş, kendi aralarında belli bir meblağ para toplamış ve Banka’ya benim kefillikten çıkarılmam koşuluyla bu ödemeyi yapmak istediklerini beyan etmişlerdir. Asıl borçlunun borcunu ödememesi, benim yerime başka kefil göstermemesi üzerine Universal Bank, arkadaşlarımızın topladığı bu meblağı mahkeme huzurunda kabul ederek beni kefillikten çıkarmıştır.

Tüm bu süreç boyunca yanımızda olan, gerçekten kara gün dostu olan vicdan sahibi insanlara yürekten, kalpten teşekkür ederim. Ben ve ailem nasıl yanımızda durduğunuzu asla unutmayacağız. Yaşanan tüm olumsuz süreç içerisinde bir çok kez aleyhinde ithamlarda bulunduğum Universal Bank, hukuken öyle bir mecburiyeti olmamasına rağmen insaf etmiş, anlayış göstermiş ve beni kefillikten çıkarmıştır. Başta Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Beykan, Banka Müdürler Mustafa Mertekçi ve Bankta Avukatları Serhan Çınar, Naime Özbeyli olmak üzere, ailemi bu cendereden çıkarmama yardım eden herkese teşekkür ederim. Bu yolda benimle birlikte yürüyen Avukatlarım İlker Sertbay, Burcu Sertbay ve Burçin Sertbay’a ayrıca özel olarak çok teşekkür ederim. Evet bu dünyada ihanet vardır, dost kazığı vardır ama iyi insanlar da vardır, gerçek dostlar da vardır...Sükürler olsun, bu süreçte yanımızda duran herkesten Allah razı olsun...”