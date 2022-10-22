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Eşyalar cayır cayır yandı!

Arapköy'de gece yarısı yangın meydana geldi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 11:56
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Eşyalar cayır cayır yandı!



Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.10.2022 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Arapköy’de bulunan bir üniversiteye ait sosyal tesislerin bir odasında, muhtemelen komidin üzerindeki yanar vaziyetteki mumun devrilerek yere düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, oda içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları, beyaz eşyalar, kıyafetler, balkon kapısı ve tüm elektrik tesisatı yanarak zarar görmüş, odanın tüm duvarları ise çıkan duman islenmiştir. Ayrıca, çıkan yangının 3 ayrı odaya sirayet etmesi sonucu bir odanın camı kırılmış, diğer bir odanın ise kapısı ve klima iç ünitesi yanarak zarar görmüş ve çıkan dumandan tüm odaların duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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