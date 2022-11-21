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ET 300 TL, TAVUK 150 TL. EKMEK PAHALI, EMEK UCUZ SAYENİZDE.

Konuk yazar Karakuş'un köşe yazısı...

21 Kasım 2022 Pazartesi 13:30
186 Okunma
ET 300 TL, TAVUK 150 TL. EKMEK PAHALI, EMEK UCUZ SAYENİZDE.



Et, tavuk  ve hellim artık üst düzey insanların tüketim gıdası haline geldi. Hükümet edenlerin devasa maaşları yeteriyor  artık bu ürünlere. 

Soruyoruz siz maaşları dolgun, sırtları pek yetkilere.

*3 çocuklu bir ailenin et tavuk hellim tüketmesi ne kadar mümkün bu fiyatlar ile?

*Komik asgari ücret çalışanlarının bu fiyatlar karşısında yaşama şansları ne kadar?...

*Her ürünün her geçen gün  pahalılaşması ve dengesiz fiyat anlayışın'dan mutfaklar bomboş haberiniz var mı?...

*Her markette  farklı fiyatla ve zamlar ile gıdanın lüx olduğunu ve alınamayacak radelerde seyir ettiğinin farkında mısınız?...

*Okula harçlıksız giden çocuk sayısın'dan haberiniz var mı?...

*Ekmek, süt, hellim, et ve tavuk artık zengin gıdası oldu  haberiniz var mı?...

*Bebek bez ve mamaların 1500 TL dayandığını biliyor musunuz?...

*Şu koltuklarında oturup gerile gerile tonlarca vaatler verenlerin dışarıdaki aç insanın'dan haberi var mı?..

Hiç sanmıyoruz...

Halkı komik ve harçlık düzeyinde mahkum bırakılan sefalet ücreti ile ev kirası, çocuk okutması, sağlık hizmeti almayı ve yaşaması için şart olan gıdasını almasını  bekliyor.  Hatta beklemiyor,  ister alın ister almayın,  ister okutun ister okutmayın,  ister sağlıklı olun ister hasta dercesine vatandaşını getirildiği nokta bu. 

Eletirk faturasını yatıramayan , tüp alamayan, yakıt alamayan, okula harçlıksız çocuk gönderen aileleri halkı düşünen yok. Aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz ama sizlerin iktidar oyunlarınız daha ağır basıyor. Eee ne de olsa önce can sonra canan demişler değil mi. 

Başınızı o menfaat ve çıkarlarınız' dan bir kaldısanız,   dışarıda tabiri caizse sabahın köründen akşamın görmeyen saatine kadar çalışıp,  evine ekmek götürmek çabasında olan fakat yetemeyen çaresiz insanlarınız görürdünüz. Kendi hayatlarınız yolunda olduğu sürece bana ne herkes'ten diyor ve üç maymunu oynamaya devam ediyorsunuz. 

Bu kadar dengesiz ve denetimsiz fiyat artışları , hayat pahalılığı bir  diğer deyişle enflasyon ile çok sıcak bunaltıcı ve kötü bir kış geçirecek insanlar. Bu gün bu fiyatları sabitleseniz bile bir çok kesime göre yine pahalı yine pahalı işte.  5 lt suya 47 TL verilebiliyor ise ki bu daha 5 gün önce 45 TL idi . Artık düşünün insanlar sadece kuru ekmek ile hayat geçirecek duruma geliyor. 

Yoksul ailelerin bu pahalılık karşısında ne duruma geldiğini düşünen tek bir koltuk sahibi yok mu ya?...Meclis kürsüsün'den kendi ceplerinin dolmasını sağlayanlar, sizler dışarıda artık kapı kapı dolaşıp dilenen insanlar'dan haberiniz  hiç mi yok?..  Hastanede doğum yapıp yeni doğan bebeğine ikinci paket bezini alamayacak ailer'den de mi haberiniz yok?... İlaç alamayan yaşlı ve hastaları da mı görmüyor sunuz?...


Okullarda satılan bir tost ve ayranın fiyatı. 40 TL. Aylık 800 TL Okul harçlığı tek çocuk için bu. Sadece okul harçlığı ile bitmeyen zor ve pahalı eğitim almaya çalışan aileler. Varın siz hesaplayın sayın çocuklarını ve torunlarını özel okullarda yıllık ödeme yaparak okutan  hükümet edenler. Aldıkları maaşı eve gelmeden borç harç yatıran ve ayın 10 da borç almaya, avans çekmeye çalışan ailelerin zorluklarını oradan o koltuklarınız'dan görmek anlamak mümkün olmuyor değil mi?...

Vergisini ödeyen halka yol mu verdiniz.  Aydınlatma mı verdiniz. Sağlık mı sundunuz.  Eğitim mi verdiniz. Hastane mi yaptınız.  Nasıl bu yaşam zorlukların'dan memnun olabiliyor ve ülke yönetip sahip çıktığınızı düşünebiliyorsunuz. Nasıl bu kadar kendiniz diyerek sizleri bir yerlere taşıyan halkın ellerine vura vura ekmeğini alıyorsunuz. 

 Ama hak edene hakkını vermek lazım. Günü gelince ne verdiniz elimize ne vuracaksınız yüzümüze diyecek bu halk sizlere... 

Az sabır...

HAYAT PAHALI, HAYATLAR YOKSUL.. 

KARAKUŞ

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