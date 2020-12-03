Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para...
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası

Et fiyatına gavcar mantarı

Gavcar mantarının fiyatı et fiyatıyla yarışıyor. Mağusa’da Perşembe Pazarı’nda gavcar mantarı kilosu 100 liradan alıcı buluyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 14:12
1138 Okunma
Et fiyatına gavcar mantarı

Ülkemizin sevilen tatlarından ve kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi gavcar mantarı pazar tezgahlarında yerini aldı.

Sevilen lezzet gavcar mantarı, pazarda kilosu 100 liradan alıcı buldu. Satışa sunulan mantarların boyutu ise görenlerde şaşkınlık yarattı.

Mantar tutkunu vatandaşlar hafta sonlarında özellikle ormanlık bölgelerde yetişen gavcar mantarını toplamak için arazilere akın ederken, vakit bulmayanlar ve mantar cinsinden anlamayıp zehirli olmasından endişe duyanlar ise pazar tezgahlarında satışa sunulan gavcar mantarına büyük ilgi gösterdi.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim