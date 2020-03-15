Et fiyatlarındaki artış durmuyor

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de de vatandaşlar marketlere akın etti.

Hükümetin ve süpermarketçilerin stok sıkıntısı olmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen vatandaşlar kısa sürede rafları boşalttı.

Et reyonları da kısa sürede boşalırken, geçtiğimiz hafta 1 kg. kuşu şişlik et 84,90 TL’den satılırken, bugün 110 TL’den satılıyor.