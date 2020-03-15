Et fiyatlarındaki artış durmuyor

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de de vatandaşlar marketlere akın etti.
Hükümetin ve süpermarketçilerin stok sıkıntısı olmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen vatandaşlar kısa sürede rafları boşalttı.
Et reyonları da kısa sürede boşalırken, geçtiğimiz hafta 1 kg. kuşu şişlik et 84,90 TL’den satılırken, bugün 110 TL’den satılıyor.
Kıbrıs Postası - ONUR EVRENSEL
bunlari ismini aciklayin bunlara ceza olarak bir daha kasaplik yaptirmayin
bu kiriz biter lutfen ifsa edin o marketede gitmeyelim
Faturaya dikkatle bakarsanız poşet kaleminde bir şeyler yazıyor sanki...Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Adalet varsa, boyle bir zamanda vatandasi calmaya calisanlara en agir cezalar verilmelidir. Bu resmen vatandasi calmak,yolsuzluktur.
Bu kadar da olmaz yani geçiren geçirene
Hūkūmet Yemen önlemini alması Greek ve cezayı de babası gerek.
Halkı sömūrge yöntemi
bu nitelikli dolandiricilik bir de kous var bunlara direk hapislik verilsin yoksa durmayacaklar