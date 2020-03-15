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Et fiyatlarındaki artış durmuyor

Marketlere akın eden vatandaş mevcut et stoklarını tüketince et fiyatlarında da yüksek artışlar gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta 85 TL’den satılan et bugün 110 TL’ye çıktı.

15 Mart 2020 Pazar 12:13
2397 Okunma
Et fiyatlarındaki artış durmuyor

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de de vatandaşlar marketlere akın etti.

Hükümetin ve süpermarketçilerin stok sıkıntısı olmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen vatandaşlar kısa sürede rafları boşalttı.

Et reyonları da kısa sürede boşalırken, geçtiğimiz hafta 1 kg. kuşu şişlik et 84,90 TL’den satılırken, bugün 110 TL’den satılıyor.

Kıbrıs Postası - ONUR EVRENSEL

Anahtar Kelimeler:
Et FiyatlarıKKTCEt KaçakçılığıKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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halk 2020-03-15 12:29:55

bunlari ismini aciklayin bunlara ceza olarak bir daha kasaplik yaptirmayin

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halk 2020-03-15 12:31:28

bu kiriz biter lutfen ifsa edin o marketede gitmeyelim

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Dikkatli Okuyalım 2020-03-15 13:28:56 @halk

Faturaya dikkatle bakarsanız poşet kaleminde bir şeyler yazıyor sanki...

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erol veled 2020-03-15 12:41:05

Adalet varsa, boyle bir zamanda vatandasi calmaya calisanlara en agir cezalar verilmelidir. Bu resmen vatandasi calmak,yolsuzluktur.

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M.Ruso 2020-03-15 12:52:55

Bu kadar da olmaz yani geçiren geçirene
Hūkūmet Yemen önlemini alması Greek ve cezayı de babası gerek.
Halkı sömūrge yöntemi

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halk 2020-03-15 13:07:58

bu nitelikli dolandiricilik bir de kous var bunlara direk hapislik verilsin yoksa durmayacaklar

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