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Et ithaline izin verilirse, ayaklanırız!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Birliği'nin 'ithal et' çağrısı üzerine  basın açıklaması yaptı. 

30 Kasım 2022 Çarşamba 09:50
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Et ithaline izin verilirse, ayaklanırız!



"Bu kasapların oyunudur, ülkede yeterli hayvan vardır' diyen Birlik Genel Sekreteri Adil Onalt, et fiyatlarının dünya piyasalarına bakıldığında ülkemizde normal olduğunu, et fiyatlarını marketlerin  yükselttiğini belirtti.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları'nın yurt dışında olduğunu, döndüğünde sürecin en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini kaydeden Onalt, et  ithaline izni verildiği takdirde her türlü eylem haklarını kullanacaklarını belirtti. 

Et fiyatlarının bu denli yüksek olmasında denetimsizliğin başı çektiğini kaydeden Onalt, 'kasapların bu saldırısı haincedir. Hayvancıyı kaybetmek, bitirmek için uğraşıyorlar. Gidişatımız iyi değil. Ben ortaya maliyet koyuyorum, hadi kasaplar da koysun maliyetlerini ortaya.

Anahtar Kelimeler:
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri BirliğiEt IthaliKasaplar
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