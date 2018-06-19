Ethem Akmercan Türkmenköy'ü ziyaret etti

Ofisinden verilen bilgiye göre, Ethem Akmercan, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nden partililerle birlikte yürüdü. Türkmenköy sakinlerinin sorunlarını dinleyen Akmercan, kendi çözüm önerilerini anlattı. Akmercan’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de eşlik etti.
Akmercan, konuşmasında, “Beldemiz coğrafik olarak insan akışının yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Ziyaretimize gelen misafirlerimize ürettiğimizi ve kültürümüzü en kaliteli şekilde sunma imkanlarını çoğaltacağız. Üreteceğiz, pazarlayacağız ve kazanacağız. Beldemize açık pazar kazandıracağız” dedi.