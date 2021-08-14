“ETİK BULMADIM”

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

BAŞBAKANLIK VE İÇİŞLERİ ARAŞTIRIYOR… Girne’ye kuşbakışı bakan milyonlarca sterlin değerindeki arazi üzerinde başlayan kooperatif inşaatı günlerdir kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gündem Kıbrıs, Maliye ve İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu inşaatla ilgili araştırma başlattığını, Başbakan Ersan Saner’in de meseleyi yakından takip ettiğini duyurmuştu.

İNCELEMELER TAMAMLANMAK ÜZERE… Konuyla ilgili ilk kez Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a konuşan Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı hukukçularının çalışmalara başladığını ve incelemelerin tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Saner, en kısa sürede bir karar açıklayacaklarını kaydetti. Böyle bir arazinin kooperatife verilmesinin etik olup olmadığının sorulması üzerine Saner, “Ormanlık arazinin verilmesi bana göre etik değildir” dedi.