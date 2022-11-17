Etin kilosu 30-40 TL arasında arttı!

Kırmızı ete bir hafta içinde %25 zam geldi.

Kırmızı etin kilosunda 30 ila 40 TL arasında artış oldu.

Market kasaplarındaki kırmızı et fiyatları, yapılan %25’lik zam ile neredeyse 300 TL’ye kadar ulaştı.

Kasap dükkanlarındaki reyonlarda da benzer fiyatlar olduğu ifade edildi. Kasap dükkanlarında az yağlı dana kıymanın kilosu 190 TL’den 230 TL’ye çıktı.

Kemikli kuzu şişin kilosu ise 180 TL’den 200 TL’ye yükselirken, kemiksiz kuzu şişin kilosu 240 TL’den 280 TL’ye çıktı.

Kaynak: https://www.yeniduzen.com/kirmizi-ete-25-zam-158388h.htm