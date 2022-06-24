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ETİ’ye ait Gönyeli’deki arazi ihale usulüyle satışa çıkarıldı

 Tasfiye halindeki Endüstri, Ticaret ve İşletmecilik Teşebbüsleri Limited’e (ETİ) ait Lefkoşa-Gönyeli’de bir arazi ihale usulüyle satışa çıkarıldı.

24 Haziran 2022 Cuma 12:34
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ETİ’ye ait Gönyeli’deki arazi ihale usulüyle satışa çıkarıldı
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“B 67” numaralı koçan gereğince ETİ adına kayıtlı bulunan “Pafta/Harita:XXI/28.E.l, Blok:B, Parsel 75” olan 8 dönüm, 3300 ayakkare büyüklüğündeki “Renault Garaj” diye bilinen taşınmaz malın taban fiyatı, 3 milyon 750 bin stg olarak belirlendi.

Açık arttırma 30 Haziran Perşembe saat 10.00’da KKTC Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00’dan 11.00’e kayıt alınacak, 11.00-13.00 arası ise satış yapılacak.

Satışa arz edilen taşınmaz malı açık arttırma gününden önce görmek isteyenler 29 Haziran tarihinde saat 12.00'ye kadar 2272613 ve 2283068 numaralı telefonlar aracılığıyla Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden randevu alması gerekiyor.  

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