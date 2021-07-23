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Etkinlikler yüzünden tartan pistin zarar gördüğü iddia edilmişti

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Bugün bazı yayın organlarında Atattürk Spor Sahasından resimler paylaşılarak sahada yapılan etkinlikler yüzünden tartan pistin zarar gördüğü iddia edilmiş ve sahanın temizlenmediği iddia edilmiştir.

23 Temmuz 2021 Cuma 19:38
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Etkinlikler yüzünden tartan pistin zarar gördüğü iddia edilmişti

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek şunları söyledi; "Bu yıl 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramımız, geniş etkinliklerle bir festival havasında kutlanmış ve şanına yakışır bir coşku ile halkımızla kucaklaşılmıştır. 20 Temmuz gecesi Stadyumda yapılan etkinliklerde 2005 yılında yapılan tartan pistin bir kaç yerden zarar gördüğü tesbit edilmiştir. Tartan pistte meydana gelen bu zarar çok kısa bir süre içerisinde Dairemiz tarafından tamir edilecektir.
Ayrıca Festivalden kalan ve  resimlerde görülen çevre kirliliği bugün saat 12 itibari ile ortadan kaldırılmıştır.
Böyle anlamlı bir organizasyonun önümüzdeki yıl çok daha görkemli yapılması için  gereken notlar alınmıştır..."
dedi...

Saygılarımızla 

SPOR DAİRESİ BASIN BÜROSU

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