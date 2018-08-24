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Euro bile engel olamadı

24 Ağustos 2018 Cuma 11:21
Euro bile engel olamadı

Havadis Gazetesi’nden Kardelen Göksu’nun haberine göre: Metehan sınır kapısında dün tam bir bayram klasiği yaşandı. Bayramın üçüncü gününü Güney Kıbrıs’ta değerlendirmek isteyen yüzlerce Kıbrıslı Türk sınırda kuyruk oluşturdu

Bayramın birinci ve ikinci günleri aile, eş ve dost ziyaretlerinde bulunan Kıbrıslı Türkler, bayramın üçüncü gününü ise gezmeye ayırdı. Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu, bayram gezisi için Güney Kıbrıs’ı tercih etti.

Euro’yu takan olmadı

Türk lirasının değer kaybı ile 7, 03 TL’ye ulaşan Euro bile bayram klasiğinin gerçekleşmesini engellemedi. Güney’e geçmek için arabalarıyla sınır kapısında toplanan yüzlerce Kıbrıslı Türk Uzun kuyruklar oluşturdu. 5 kişilik bir salon aracın Güney’e geçmek için zorunlu olarak çıkardığı 1 aylık sigortanın bedeli ise Euro kuru nedeniyle 175 TL’yi aştı.

Sosyal konutlara uzandı

Güney’e geçmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk Kermiya’daki sosyal konutlara kadar uzadı. Sınır kapısındaki bekleyiş çileye dönüştü.

Güney’den KKTC’ye girişlerde ise son haftalarda yaşanan yoğunluk dün yerini sakin bir akışa bıraktı.

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VATANDAŞ 2018-08-24 13:13:51

BİRDA DELLER PARA YOK... NEYİ YOK BEEE !!! HEP BERABER GİDECEYİK RUM TARAFINA GEZMEYE KKTC DE NE İŞİMZ VAR ! GEZECEYİK OGADDARRR

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kıbrıs cuhuriyeti 2018-08-24 13:17:13

NİYE GEÇMESİNLER Kİ ŞART MI PARA HARCAMA TEMİZ İNSANLAR TEMİZ ÇEVRE TEMİZ VE BAKIMLI YOLLAR GÖRÜLLER VE MANDRAYA DÖNELLER.ABİCİĞİM AĞNADIN.

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cansu 2018-08-24 15:49:33 @kıbrıs cuhuriyeti

bu mandra dediğin yaşadığımız yerdeki davraışlarınızı otarafta da yapınız bakalım.denize gidersiniz naylonlardan kaplumbağalar ölür pikniğe gidersiniz çöpler ortalığı dutar anlaycağın o ki bu tarafını yaşamnaz hale gene biz getirdik

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Vatandaş 2018-08-24 15:15:50 @kıbrıs cuhuriyeti

Bu mandıra dediğini sen, ben, o , yani hepimiz yarattık, kendini sıyırma

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Vatandaş 2018-08-25 02:12:49

Kim ağlıyorsa bilki asıl kirli çıkık odur işine gelmediği için ağlar çünkü doymuyor öteki tarafa yanında götürecek ondan şimdi anlaşıldımı kimse yemesinden içmesinden keyfinden geri değil herkesin altında Mercedes BMW den aşağı kurtarmıyor evler ev değil saray villalar ve çoğunun kaç tane dairesi var kirada aylık dünyanın parasını alıyor Kıbrıs’ta fakir dışardan gelen çalışma izinli kimse kimseyi kandırmasın üzerine alınan zoruna gidenin borusuna yarası olan gocunur

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