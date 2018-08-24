Euro bile engel olamadı

Havadis Gazetesi’nden Kardelen Göksu’nun haberine göre: Metehan sınır kapısında dün tam bir bayram klasiği yaşandı. Bayramın üçüncü gününü Güney Kıbrıs’ta değerlendirmek isteyen yüzlerce Kıbrıslı Türk sınırda kuyruk oluşturdu

Bayramın birinci ve ikinci günleri aile, eş ve dost ziyaretlerinde bulunan Kıbrıslı Türkler, bayramın üçüncü gününü ise gezmeye ayırdı. Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu, bayram gezisi için Güney Kıbrıs’ı tercih etti.

Euro’yu takan olmadı

Türk lirasının değer kaybı ile 7, 03 TL’ye ulaşan Euro bile bayram klasiğinin gerçekleşmesini engellemedi. Güney’e geçmek için arabalarıyla sınır kapısında toplanan yüzlerce Kıbrıslı Türk Uzun kuyruklar oluşturdu. 5 kişilik bir salon aracın Güney’e geçmek için zorunlu olarak çıkardığı 1 aylık sigortanın bedeli ise Euro kuru nedeniyle 175 TL’yi aştı.

Sosyal konutlara uzandı

Güney’e geçmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk Kermiya’daki sosyal konutlara kadar uzadı. Sınır kapısındaki bekleyiş çileye dönüştü.

Güney’den KKTC’ye girişlerde ise son haftalarda yaşanan yoğunluk dün yerini sakin bir akışa bıraktı.