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Euro Bölgesi tarihinin en derin ekonomik krizine giriyor

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI göstergesi Mart'ta 51.6'dan 31.4'e geriledi.

24 Mart 2020 Salı 12:35
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Euro Bölgesi tarihinin en derin ekonomik krizine giriyor

Euro BölgesiKoronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol etmek için alınan tedbirlerin iş dünyasının büyük bir kısmını durdurmasıyla birlikte tarihinin en derin ekonomik krizine giriyor.

IHS Markit'in özel sektörün ekonomik faaliyetlerini ölçtüğü göstergesi yirmi yıl önce endeksin başladığı ve para birliğinin oluşturulduğu dönemden bu yana en düşük değerini aldı.

Kurumun Salı günü yayınladığı rapora göre erime para birliğinin her bölgesine yayılırken, hizmet sektöründeki düşüş imalatı geride bıraktı. Özellikle seyahat, turizm ve yeme içme gibi tüketiciye yüz yüze hizmet verilen sektörlerde çöküş yaşandı.

Hem imalat hem de hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI göstergesi Mart ayında 51.6'dan 31.4'e geriledi.

IHS Markit baş ekonomisti Chris Williamson, "Euro Bölgesi'nde işletme faaliyetleri, küresel finans krizi dönemindekine kıyasla Mart ayında çok daha geniş bir boyutta çöküş yaşadı. Gelecek bir yıla ilişkin işletme güveni rekor düşük seviyeye gerileyerek politika yapıcıların şimdiye kadar olan çabalarının kötüleşen tabloyu aydınlatamadığını gösterdi." dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEuro Bölgesi
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şüpheci 2020-03-24 13:14:11

demekki neymiş.ab ye çok güvenmeyeceksin

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Misafir Avatar
doğru söz 2020-03-24 13:36:13 @şüpheci

çok doğru söylen

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