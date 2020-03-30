Euro son bir ayın zirvesinde, Sterlin yükselişte

Tüm dünyayı çevreleyen Koronavirüs salgını, piyasalara etkisini sürdürüyor. Sterlin ve Euro, yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar gücünü korurken, Bitcoin'in düşüşte olduğu gözlemleniyor...

STERLİN YÜKSELİŞTE

Mart ayına 7,87 lira ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, yeni haftaya 8,05 liradan işlem görerek yüksek başladı. İngiliz Sterlini 19 Mart tarihinde 7,5192 lira ile son bir ayın en düşük seviyesini görmüştü.

EURO EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Mart ayına 6,86 lira ile başlayan Euro kuru ise, bugün itibariyle, 7,2008 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro kuru, 4 Mart tarihinde 6,7697 lira ile son bir ayın en düşük seviyesini görmüştü.

DOLAR

Mart ayına 6,16 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, şu an 6,4936 liradan işlem görüyor. Dolar, 4 Mart tarihinde 6,0780 lira ile son bir ayın en düşük, 23 Mart tarihinde ise 6,5595 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaşmıştı.

BITCOIN DÜŞÜŞTE

Mart ayına 8 bin 873,51 Dolar ile başlayan Bitcoin, şu an 6 bin 203 Dolar'dan işlem görüyor. Bitcoin, 16 Mart tarihinde 4 bin 910 Dolar'a kadar düşmüştü.