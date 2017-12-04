Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.377
DOLAR
3.9389
STERLİN
5.2891
EURO
4.6665
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Euro tavan yapınca geçişler azaldı

Euro'nun hafta sonu 4,60 Türk lirası (TL) civarı seviyelerde işlem görmesi, sınır kapılarının sadece turistlere açık olmasına neden oldu.

04 Aralık 2017 Pazartesi 09:37
Euro tavan yapınca geçişler azaldı
banner10

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'ın haberine göre, Zarrab davası, NATO krizi ve TC Merkez Bankası’na yönelik siyasi baskılar derken döviz karşısında her geçen gün erimeye devam eden Türk lirasının (TL), hafta sonu euro karşısında 4,60 lira civarı seviyelerde işlem görmesi, sınır kapılarının sadece turistlere açık olmasına neden oldu.

Kermiya (Metehan) ve Lokmacı sınır kapılarının nabzını tutan Kıbrıs Postası, Kıbrıs’ın kuzeyinden, güneyine yapılan geçişleri mercek altına aldı. Özellikle ‘T’ izni olan araçların ve kiralık plakalı araçların geçiş yaptığı gözlemlenirken, sivil araçlarda geçişin azınlıkta olduğu da dikkat çekti.

Özellikle taksi ve kiralık araçlar geçiş yaptı.

Öte yandan, elde edinilen bilgilere göre, Kuzey’e geçişlerde ise herhangi bir değişimin yaşanmadığı kaydedildi.

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan turistlere “Fiyat farkı nasıl?” sorusunu yönelttiğimizde “Her iki bölgede de fiyatlar uygun” yanıtını alırken; aynı soruya cevap veren yurttaşlar ise “Ay başı olmasına rağmen, para çevirirken iki kere düşünüyoruz” yanıtını verdi.

"TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRECEK"

Financial Times'a konuşan uzmanlar ise Türk lirasının değer kaybının süreceği görüşünde.

Varlık yönetim şirketi GAM'ın, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırım direktörü Paul McNamara, mevcut şartlarda Merkez Bankası'nın faizleri agresif şekilde artırması gerektiğini, aksi takdirde Türk lirasında büyük düşüş görülmesinin en ciddi senaryolardan olduğunu söylüyor.

Bilindiği üzere, ABD’de halen görüşülen Zarrab davası, NATO krizi ve TC Merkez Bankası’na yönelik siyasi baskılar, TL’nin döviz karşısında hızla değer kaybetmesine nen olmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalova’da bir acı kayıp daha
Yalova’da bir acı kayıp daha
DP istifalar ile sallandı
DP istifalar ile sallandı
Zehirli mantar yiyen 3 kişi zehirlendi!
Zehirli mantar yiyen 3 kişi zehirlendi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim