Euro tavan yapınca geçişler azaldı

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'ın haberine göre, Zarrab davası, NATO krizi ve TC Merkez Bankası’na yönelik siyasi baskılar derken döviz karşısında her geçen gün erimeye devam eden Türk lirasının (TL), hafta sonu euro karşısında 4,60 lira civarı seviyelerde işlem görmesi, sınır kapılarının sadece turistlere açık olmasına neden oldu.

Kermiya (Metehan) ve Lokmacı sınır kapılarının nabzını tutan Kıbrıs Postası, Kıbrıs’ın kuzeyinden, güneyine yapılan geçişleri mercek altına aldı. Özellikle ‘T’ izni olan araçların ve kiralık plakalı araçların geçiş yaptığı gözlemlenirken, sivil araçlarda geçişin azınlıkta olduğu da dikkat çekti.

Özellikle taksi ve kiralık araçlar geçiş yaptı.

Öte yandan, elde edinilen bilgilere göre, Kuzey’e geçişlerde ise herhangi bir değişimin yaşanmadığı kaydedildi.

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan turistlere “Fiyat farkı nasıl?” sorusunu yönelttiğimizde “Her iki bölgede de fiyatlar uygun” yanıtını alırken; aynı soruya cevap veren yurttaşlar ise “Ay başı olmasına rağmen, para çevirirken iki kere düşünüyoruz” yanıtını verdi.

"TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRECEK"

Financial Times'a konuşan uzmanlar ise Türk lirasının değer kaybının süreceği görüşünde.

Varlık yönetim şirketi GAM'ın, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırım direktörü Paul McNamara, mevcut şartlarda Merkez Bankası'nın faizleri agresif şekilde artırması gerektiğini, aksi takdirde Türk lirasında büyük düşüş görülmesinin en ciddi senaryolardan olduğunu söylüyor.

Bilindiği üzere, ABD’de halen görüşülen Zarrab davası, NATO krizi ve TC Merkez Bankası’na yönelik siyasi baskılar, TL’nin döviz karşısında hızla değer kaybetmesine nen olmuştu.