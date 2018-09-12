Eurocodes tanıtım semineri düzenleniyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, AB İnşaat Tasarım Standardı EUROCODES’u tanıtmak amacıyla bugün Eurocodes tanıtım semineri düzenliyor.

Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Değişim ve Yenilik 6” hibe programı çerçevesinde yürüttüğü “Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı Projesi” altında KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleşecek seminer 18.30’da başlayacak.

Doç. Dr. Mürüde Çelikağ’ın vereceği seminerde, inşaat malzemeleri ve mühendislik hizmetleri konusunda AB iç piyasasında olabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak, ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş referans belgeler olan EUROCODES tanıtılacak.