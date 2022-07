Ev açma, hırsızlık, sahtekarlık, uyuşturucu...

Suçla bağlantılı daha önce tutuklanan Fırat Can Gülbüken’in ise suçsuz olduğu anlaşıldı. Avukatı Mustafa Atakara müvekkili Fırat Can Gülbüken’in suçsuz olduğunu, polisin titiz çalışması sonucu gerçeğin ortaya çıkarıldığını söyledi. Gülbüken mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 10 Temmuz2022 tarihinde, Girne’de, bulunan iki katlı bir ikametgâhın üst katındaki penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53.400TL, 1370STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındığını aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Mustafa Yılmaz'ın ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İbrahim Özcan, Fırat Can Gülbüken ve Onur Şeker'in tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis soruşturma kapsamında, zanlı İbrahim Özcan'ın Girne’deki ikametgahında, mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis yürütülen ileri soruşturmada Mustafa Yılmaz'ın 16 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de bulunan bir apartman dairesini, kendisine ait olmadığı halde kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra, söz konusu daireyi başka bir şahsa 15.200 TL karşılığında kiralamak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğinin de ortaya çıktığını mahkemeye aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Fırat Can Gülbüken’in suçsuz olduğunun anlaşıldığını ve serbest bırakıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş çaplı ve titizlikle yürütüldüğünü alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.