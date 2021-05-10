Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis

(Kamalı Haber)

Haspolat – Taşkent anayolu üzerinde bulunan toprak yol girişine atılan Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok’u cesedinin bulunması üzerine Müfettiş Muavini Cem Ozan’ın başlattığı soruşturma neticesinde tespit edilen sanık Ezeh Christopher, 27 yıl hapis cezası alırken, cinayetin ardından cesedin taşınmasına yardım eden Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo ise 3’er yıl ceza aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Gazi açıkladı. Kararı okuyan Gazi, sanığın işlediği adam öldürme suçunun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunun altını çizdi. İnsan öldürme suçlarının son yıllarda giderek arttığına dikkat çeken Gazi, yaşam hakkının en temel hak olduğunu ve diğer tüm haklardan yararlanması için bir gereklilik olduğunu, sanığın, maktulün tüm haklarını elinden aldığını vurguladı. Gazi, sanığın, maktulü Girne’de gittikleri restoranda darp ettiğini, ayrı araçlarla birlikte kaldıkları apartmanın önünde karşılaştıklarında darp etmeye devam ettiğini ve evde de darp eylemine devam edip, kafa travması, beyin kanaması ile boğazını sıkarak ağır yaralayıp, sanık 2 ve 3’le TMT Ormanı’na bırakarak, aciz halde bırakıp ölümüne neden olduğunun altını çizdi. Gazi, bu yönde artan suçlara ciddi cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Nüvit Gazi, sanık Ezeh Christopher’e oy birliği ile 27 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı. Gazi, yasada 4 yıla kadar hapis cezası öngören Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçundan mahkûm olan Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo’ya ise 3’er yıl ceza verdilerini açıkladı.