Ev arkadaşını soydu

Girne’de birlikte kaldığı arkadaşının parasını çalan zanlı Uğur Akyol soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ebru Kol olayla ilgili bulguları aktardı. Kol huzurda bulunan zanlı Uğur Akyol’un 27.07.2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "İkametgâhtan Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis 27.07.2020 tarihinde saat 22.35 raddelerinde Girne'de Karakız Sokak, Hasan Bedel Apartman, B Blok. Daire 3 adresindeki Ezic Restoran'a ait Lojman olarak kullanılan ikametgâh içerisinde, aynı yerde sakin zanlı Uğur Akyol’un, konu ikametgâhta sakin müşteki Bekhzodbek Abdullaev’in yatak odasında yastığının altında muhafaza edilen 15 Türk Lirası ve dolabında kıyafetlerinin arasında muhafaza edilen 50.000 Özbek Somu parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis son zamanlarda konu ikametgâhta meydana gelen faili meçhul para hırsızlıklarından şüphelenen müştekinin kendi yatak odasının içerisine bir kamera yerleştirmiş olduğunu ve zanlının konu paraları sirkat ederken kameraya yakalandığını ve polis şikâyetçi olduğunu söyledi.

Akabinde zanlının tespit edilmesi üzerine aleyhine tutuklama emri alındığını ve Liman’dan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıyı yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.