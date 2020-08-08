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Ev arkadaşının parasını çaldı

Girne’de birlikte kaldığı arkadaşının parasını çalan zanlı Uğur Akyol tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:08
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Ev arkadaşının parasını çaldı

Girne’de birlikte kaldığı arkadaşının parasını çalan zanlı Uğur Akyol tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ebru Kol olayla ilgili bulguları aktardı. Kol huzurda bulunan zanlı Uğur Akyol’un 27.07.2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "İkametgâhtan Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis 27.07.2020 tarihinde saat 22.35 raddelerinde Girne'de Karakız Sokak, Hasan Bedel Apartman, B Blok. Daire 3 adresindeki Ezic Restoran'a ait Lojman olarak kullanılan ikametgâh içerisinde, aynı yerde sakin zanlı Uğur Akyol’un, konu ikametgâhta sakin müşteki Bekhzodbek Abdullaev’in yatak odasında yastığının altında muhafaza edilen 15 Türk Lirası ve dolabında kıyafetlerinin arasında muhafaza edilen 50.000 Özbek Somu parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis son zamanlarda konu ikametgâhta meydana gelen faili meçhul para hırsızlıklarından şüphelenen müştekinin kendi yatak odasının içerisine bir kamera yerleştirmiş olduğunu ve zanlının konu paraları sirkat ederken kameraya yakalandığını ve polis şikâyetçi olduğunu söyledi.  Akabinde zanlının tespit edilmesi üzerine aleyhine tutuklama emri alındığını ve Liman’dan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktararak ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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