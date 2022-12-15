Ev değil suç yuvası!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.12.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon(Örümcek Operasyonu) kapsamında, Ö.D.(E-58)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 1 adet canlı mermi ve toplam 51 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.