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Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu

25 Kasım 2022 Cuma 19:02
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Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu



Yasallaşıp yürürlüğe girmesi talep edilen Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

KAYAD ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı daha önce ivediliği alınan ancak kadük olan Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi’ni 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yeniden Meclise sundu.

Verilen bilgiye göre, öneri Meral Akıncı başkanlığındaki heyet tarafından, milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve Fide Kürşat'a takdim edildi.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers birer konuşma yaparak yasanın ve günün önemine dikkat çekti.

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