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“Ev karantinası dünyada başarısız, ama biz ev karantinası sistemine geçtik”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ev karantinasının dünyada başarılı olmadığını açıkladı, “dünyada başarısız olduysa bizde de başarısız olacak diye bir şey yok” dedi, ev karantinası sistemine geçtiklerini açıkladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 12:01
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“Ev karantinası dünyada başarısız, ama biz ev karantinası sistemine geçtik”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ev karantinasının dünyada başarılı olmadığını açıkladı, “dünyada başarısız olduysa bizde de başarısız olacak diye bir şey yok” dedi, ev karantinası sistemine geçtiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli COVID-19’da ikinci dalganın yaşandığını söyleyerek İngiltere ve Fransa’da durumun kötüye gittiğini ifade etti, Kuzey Kıbrıs’ta da tedbirleri sıkı tutulması gerektiğini kaydetti.

Pilli, temaslıların otellere alınmasına ilişkin eleştiriler yapıldığına dikkat çekerek “temaslı takip ekiplerinin” çok iyi çalıştığı için bir başarı sağlandığını söyledi.

Yerel vakalarda temaslıların takibinin hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli olduğunu anlatan Pilli, bir vaka ile aynı evde yaşayan şahısların testlerinin negatiften pozitife döndüğünü belirtti.,

Ev karantinasının dünyada başarılı olmadığını söyleyen Pilli, “Dünyada başarılı olmadı diye bizde de başarısız olacak diye bir şey yok” dedi, ev karantinası sistemine geçildiğini açıkladı.

Bileklik sistemi ile denemeler yapıldığını belirten Bakan Pilli, el bileklikleri ile ev karantinasındaki kişilerin takip edileceğini anlattı, ekiplerin evden çıkacak şahıslara müdahale edeceğini ifade etti.

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