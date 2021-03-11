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Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...

11 Mart 2021 Perşembe 14:57
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Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermektedir. 
•    75 yaş üstü yaşlılar 
•    6 yaş altı çocuklar 
•    Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
•    İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
•    Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
•    1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
•    3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar 
•    Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler 
•    Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler 
•    Otizm spekturumu
•    Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
•    Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar 
•    Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler 
•    Organ ve kök hücre nakilli hastalar 
•    Gebelik 
Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma,  karantina kuralları ve  izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.

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