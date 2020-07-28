Ev karantinasından hastaneye götürüldü

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bugün yapılan testlerin sonunda şu ana kadar Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Merkezi’ne üç hasta götürüldü.

İki pozitif vakanın otellerden ( Limak Otel ve Elexus Otel ) , birinin ise ev karantinasından alınarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Tedavisine başlanan üç hastanın yakın temaslıları da karantina otellerine aktarıldı.

Türkiye’den dün gelen ve evinde istirahat eden onkoloji hastası vatandaşın oğlunun da kendisi ile birlikte seyahat etmesi ve aynı odada kalması nedeniyle test sonucu beklenmeden tedbir amaçlı tedavi sürecine başlandı.

KAYNAK : HABER KIBRIS