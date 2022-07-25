Ev partisinde kadına zorla tecavüz!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da sakin U.Ö'nün evindeki partide, zanlı S.Y'nin T.M isimli kadını zorla dudağından öptüğü, Güney Kıbrıs’a kaçan E.K isimli kişinin ise tecavüz ettiği gerekçesiyle aleyhinde soruşturma başlatıldı

Polis, zanlı U.Ö'nün, tecavüze uğrayan T.M.’nin polise şikayette bulunmasını geciktirip, E.K isimli arkadaşının yurtdışına kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlının Ağır Bir Suça Feri Fail suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 20.07.2022 tarihinde Lefkoşa’da cinsel tecavüz suçunu işlediğini bilen zanlının, arkadaşı E.K.'nin cezadan kurtulmasını mümkün kılmak amacı ile müşteki T.M.’nın şikayetçi olmaması hususunda “Şikayetçi olma başım ağrır, ben hallederim. Şikayetçi olursan ortada U.Ö diye bir şey kalmaz" sözlerini söylemek ve şikayetin polise yapılmasından önce E.K. ile konuşmak sureti ile adı edilenin 21 Temmuz 2022 tarihinde KKTC‘den çıkış yaparak kaçmasına imkan sağladığı yönünde tahkikat başlatıldığını anlattı.

Polis, zanlı E.K’nin Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 22 Temmuz 2022 tarihinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve 23 Temmuz 2022 tarihinde kefalet senedi imzalanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesinde teminata çıkartılmak üzere hazır olunmasının sağlandığını belirtti.

Sevinç, zanlı S.Y'nin Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa adresinde eğlenmek için giden zanlı S.Y'nin aynı ikametgâh içerisinde dans eden T.M.' yi arzusu hilafına cinsel davranışla kasten dudaklarından öpmek sureti ile cinsel saldırıda bulunduğu yönünde tahkikat başlatıldığını anlattı.

Polis, tahkikatın henüz tamamlanmadığını ancak iki zanlının da tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığını söyleyerek, KKTC vatandaşı olan iki zanlının da uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad iki zanlının da yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminata yatırması, zanlı U.Ö için KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı S.Y için KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.