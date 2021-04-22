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Ev partisinde uyuşturucu bulundu

Gönyeli’de sokağa çıkma yasağı bulunduğu sıralarda evde parti yapılması üzerine gerçekleştirilen operasyonda ev sahibi zanlı Abimbola Andrew Olaiya’nın odasında uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:04
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Ev partisinde uyuşturucu bulundu

(Kamalaı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Karahüseyin, zanlı Abimbola Andrew Olaiya’nın “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme, Yasal emirlere riayetsizlik ve Bulaşıcı hastalıklar yasasına aykırı hareket” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Karahüseyin, Gönyeli’de 20 Nisan 2021 tarihinde, saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekip tarafından bir ikametgâhta eğlence amaçlı parti yapıldığının öğrenildiğini belirterek, söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını ve zanlıya ait yatak odasında bulunan dolap içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan foil parçasının bulunduğunu söyledi.

Karahüseyin, uyuşturucu madde bulunmasının ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğine işaret ederek, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından bahse konu ikametgâhın ziyaret edildiğini ve emare olarak alınan maddeler ile zanlının teslim alındığını anlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu maddeyi aynı gün aranmakta olan bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyleyen Karahüseyin, aranan şahıs hakkında arama çalışmalarının devam ettiğini ve bu şahsa ulaşılması durumunda yeni emarelere ulaşılabileceğini vurguladı.

Karahüseyin, zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini belirterek, soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 22.04.2021 15:08
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