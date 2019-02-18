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Ev sahibi 23 yaşındaki kiracısına tecavüz etmek istedi!

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:57
Ev sahibi 23 yaşındaki kiracısına tecavüz etmek istedi!

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(Kamalı Haber) - Gönyeli’de sakin Erbay Teoğman, 23 yaşındaki kiracısına tecavüze teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminlil şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Erbay Teoğman’ın 17.02.2019 tarihinde Lefkoşa’da  meydana gelen cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Kale, 17.02.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gönyeli'de ayni yerde sakin 41 yaşındaki Erbay Teoğman, kiracısı olan 23 yaşındaki T.B’ye evlenme teklif edip hayır cevabını almasına müteakiben adı edileni göğsünden iterek yatağa düşürüp ağzını kapatıp darp ettikten sonra üzerine çıkıp arzusu hilafında cinsel davranışla vücudunun muhtelif yerlerine dokunarak cinsel saldırıda bulunup, cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis memuru Kamuran Kale, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine vurgu yapıp, ayni gün zanlı Erbay Teoğman’ın Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Meselenin ciddiyetine vurgu yapan Kale,  zanlının evinde bulunan güvenlik kameralarının inceleneceğini ve alınacak birçok ifade olmakla birlikte zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti. Kale, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı mahkemede suskun kaldı.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 18.02.2019 13:06
Anahtar Kelimeler:
Tecavüz
Yorumlar
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Doğrusöz 2019-02-18 16:52:37

Garasakal diye diye geberdiniz sizdende sapık pislik yok önce kendinize bir bakın bumbarlar

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ati 2019-02-18 18:26:13 @Doğrusöz

Doğrusöz En iyi seni da sikmeden bu kibrislilar sen siktir git ülkene koçum ?

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Eşitlik.. 2019-02-18 17:46:37

Hiç bir önemi olmasada gönyelide sakin senin deyiminle garasakal dır bu teoğman köpeği ... ötekileştiren zihniyetiniz körelsin inşAllah ... rumuzu da doğrusöz koymuş düzelt onu boşboğaz diye..

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