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Ev sahibinden korkup ikinci kattan atladı

21 yaşındaki genç ağır yaralandı

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:46
Ev sahibinden korkup ikinci kattan atladı

Lefkoşa’da dün saat 19.30 sıralarında, bir apartman dairesinde ikamet eden 21 yaşındaki David Afeah’ın, ev sahibi tarafından tahliye edileceğini bildiği için, ikametgaha gelen site yöneticisinin kapıyı çalması üzerine korkup ikinci kattan düştüğü bildirildi.

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Polis basın subaylığından yapılan açıklama :

“11.01.2019 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da Kızılbaş Bölgesinde, Gelincik Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde ikamet eden David AFEAH (E-21), evden ev sahibi tarafından tahliye edileceğini bildiği için, ikametgaha gelen site yöneticisinin kapıyı çalması üzerine korkup ikametgahın ikinci kat balkonundan 6,40 metre yükseklikten atlaması üzerine ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
David AfeahLEFKOŞAHaberGündemKıbrıs
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Banana rupublic 2019-01-12 14:56:06

yersen

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