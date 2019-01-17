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Ev sahibinden korkup ikinci kattan atlayana genç hayatını kaybetti!

17 Ocak 2019 Perşembe 15:23
Ev sahibinden korkup ikinci kattan atlayana genç hayatını kaybetti!

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11.01.2019 tarihinde, Lefkoşa'da Kızılbaş Bölgesinde, Gelincik Sokak üzerinde, ev sahibi tarafından tahliye edileceğini bildiği için, kalmakta olduğu daireye gelen site yöneticisinin kapıyı çalması üzerine korkup ikametgahın ikinci kat balkonundan aşağıya atladığı sırada ağır şekilde yaralanan Nijerya uyruklu David AFEAH (E-21), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, 16.01.2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
David Afeah
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