Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
banner107

Ev sahibine yakalandı

Gazimağusa’da hırsızlık için girdiği evin sahibine yakalanan İ.D., mahkemeye çıkarıldı ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

18 Ekim 2022 Salı 19:00
151 Okunma
Ev sahibine yakalandı



Aleyhindeki suçlamaları kabul eden İ.D., mahkemenin Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler huzuruna çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Raif Safa, yemin altında verdiği şehadetinde mesele ile ilgili bulguları mahkemeye aktardı. Tanık polis, zanlının 15 Ekim 2022 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen “ev açma” ve “mülke tecavüz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Tanık polis, zanlının, konu tarihte saat 15.30’da, konu evin kapalı ancak kilitsiz mutfak kapısından içeriye   girdiğini ve o esnada evin sahibine yakalanarak polise teslim edildiğini anlattı.

Zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını kaydeden tanık polis, mahkemeden TC vatandaşı zanlıyı, kaçma ihtimaline karşı, 3 ayı geçmeyen bir süre cezaevine göndermesini istedi.

Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler tanık polisin şehadetini ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti açısından, zanlıyı her ne şart altında olursa olsun  2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaHırsızlıkKKTCTutuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefon hatları gece yarısından sonra devre dışı kalacak...
Telefon hatları gece yarısından sonra devre dışı kalacak...
Görev süresi dolan yangın helikopteri pilotları ülkeden ayrıldı
Görev süresi dolan yangın helikopteri pilotları ülkeden ayrıldı
Misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim