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Ev yangını

Yıldırım'da Süleyman Şanverdi’ye ait ikametgahta yangın meydana geldi.

23 Şubat 2020 Pazar 11:17
Ev yangını
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Yıldırım’da, bugün saat 02.00 sıralarında Selvi Sokak üzerinde bulunan Süleyman Şanverdi’ye ait ikametgahta muhtemelen odun sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi.  Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle: Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 yatak odası, 1 salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir.

Yangında dumandan etkilenen Süleyman Şanverdi (E-44), Fikret Şanverdi (K-40), Hüseyin Şanverdi (E-16) ve Ayşenur Şanverdi (K-3) tedbir amaçlı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
YangınSoba
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