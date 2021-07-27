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Evde çıkan kavga kanlı bitti

27 Temmuz 2021 Salı 11:44
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Evde çıkan kavga kanlı bitti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.07.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da U.J.O.(E-31), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu Pascal Kounchou WAWOUE’yi elleri ve ayakları ile vurup darp ettiği sırada göğsünden iterek cam bardağın üzerine düşüp baş ve kulak kısmından yaralanmasına sebep olmuştur. Pascal Kounchou WAWOUE, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis’de görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Kulak Burun Boğaz Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. U.J.O. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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