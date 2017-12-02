Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir eve düzenledikleri operasyonda 3 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak Emre Nacar ve Jakob Nepomuk Erhardt tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde ziraatı” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Nacar ile Erhardt aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 30 Kasım tarihinde alınan bir bilgide zanlı Emre Nacar’ın evind kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Konu eve gidildiğinde zanlı Emre Nacar ile Jakob Nepomuk Erhardt’ın tespit edildiğini belirten Kavaz, evde yapılan aramada toplam 3 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi, öğütücü ve saksı içerisinde ekilmiş vaziyette 6 cm boyunda Hintkeneviri bitkisi bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Kavaz, her 2 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Emre Nacar ile Jakob Nepomuk Erhardt’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.