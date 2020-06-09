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Evde kenevir yetiştiren şahısların evine baskın: 2 tutuklu

Gazimağusa’da yaşadıkları evde hintkeneviri yetiştiren bir şahıs; olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir diğer şahısla birlikte tutuklandı.

09 Haziran 2020 Salı 12:09
1031 Okunma
Evde kenevir yetiştiren şahısların evine baskın: 2 tutuklu

Gazimağusa’da dün saat 13.30 sıralarında, S.A.’nın (E-21) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada saksılar içerisinde ekili 2 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulunarak polis tarafından emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.A.(E-21) tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor...

Anahtar Kelimeler:
Tutuklama
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Dogrucu 2020-06-09 12:37:46

Abi dogruya dogru , kenevir diger uyusturucu maddeler kadar zararli degil ustelik ulkemizde ondan cok daha zararli olan alkol sigara gibi uyusturucu maddeler serbest, artik kenevirin de serbest birakilmasi lazim. Butun dunya bunu anlamis ve yavas yavas her yerde serbestlesmeye baslamis zaten. Bizde de kanun degisikliginin zamani gelmis artik bence.

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