Evde kenevir yetiştiren şahısların evine baskın: 2 tutuklu

Gazimağusa’da dün saat 13.30 sıralarında, S.A.’nın (E-21) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada saksılar içerisinde ekili 2 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulunarak polis tarafından emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.A.(E-21) tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor...