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Evde ne var ne yoksa aldılar

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu, Johncristian Ojıaku ve Uchenna Mattens Onyemuwa  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 18:01
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Evde ne var ne yoksa aldılar

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu, Johncristian Ojıaku ve Uchenna Mattens Onyemuwa  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 16 Kasım 2020 tarihinde, saat 20.00 sıralarında zanlı Chijioke Eric Nwachukwu'nun aralarında daha önceden husumet bulunan Leonard Chukwu'nun Yenikent'teki ikametgahına izinsiz girerek mülke tecavüz suçunu işlediklerini kaydetti. Polis memuru Yorgancı, zanlının, Leonard Chukwu'yu evinde darp ettiğini dile getirerek, evde bulunan I Phone 11 Pro marka cep telefonunu, oturma odası içerisinde saklanan 6 bin 400 Euro nakit parayı ve bir adet Apple marka laptopu sirkat edip soygun suçunu işlediğini bildirdi. Polis soruşturmasının aynı gün başlatıldığına işaret eden Yorgancı, Leonard Chukwu'ya ait I Phone 11 marka cep telefonunun zanlı Uchenna Mattens Onyemuwa’nın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Yorgancı, zanlı Uchenna Mattens Onyemuwa’nın iki ayrı ikametgahtan sirkat suçuyla bağlantısı olduğunu mahkemeye aktardı. Yorgancı, 18 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan zanlı Johncristian Ojıaku'nun ise soygun suçu zanlısı Chijioke Eric Nwachukwu'nun cep telefonundaki bilgileri gizlemek için, kendi cep telefonunu vererek, feri fail suçu işlemekle methaldar olduğunu anlattı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Yorgancı, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu’nun 45 günü,  Uchenna Mattens Onyemuwa’nın 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç Temay Sağer, Johncristian Ojıaku’nun ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC’de muteber bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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